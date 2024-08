Kita-Start in Rommerskirchen Jedes Kind hat einen Betreuungsplatz bekommen

Gerade hat das neue Kindergartenjahr begonnen. In vielen Städten und Gemeinden ist der Stichtag 1. August, vor allem aber die Zeit davor, für Eltern auf der Suche nach einer Betreuung für ihre Sprösslinge mit reichlich Stress und Frust verbunden. Denn längst nicht überall kann der Rechtsanspruch für jedes Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung erfüllt werden. Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. In Rommerskirchen sieht die Lage im Vergleich dazu rosig aus. „Wir haben, wie die Jahre zuvor, eine 100-prozentige Versorgung in Rommerskirchen“, beantwortet Gemeindesprecher Sebastian Meurer eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion.