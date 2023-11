Unternehmerin aus Rommerskirchen Kreatives und Schönes von „Schaf und Hase“

Stanger kommt beruflich aus einer ganz anderen Ecke. „Ich bin gelernte Bankkauffrau“, erzählt die 35-Jährige. Aber es sei schnell klar gewesen, dass sie den Beruf nicht ihr Leben lang ausüben wollte. Viele Jahre hat sie als Geschäftsführungsassistentin gearbeitet, eine Zeit lang in den USA gelebt. „Als die Kinder kamen war dann klar, dass ich nicht Vollzeit arbeiten kann“, sagt sie. Die beiden sind vier und sieben Jahre alt. So arbeitete sie in Teilzeit für ein online-Unternehmen, bis sie im Frühjahr den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Mit der Familie ist das gut vereinbar“, berichtet sie. „So ist man flexibler, wenn es mal wieder eine Krankheitswelle gibt.“