Kreiskulturzentrum in Rommerskirchen : Jan Volkers ist neuer Chef der Treckerfans im Kreiskulturzentrum

Jan Volkers, neuer Vorsitzender des Fördervereins, will mithelfen, das Case-Erbe in Sinsteden zu hüten. Foto: Dieter Staniek/Dieter Stanbiek

Sinsteden Beim Förderverein für das Landwirtschaftsmuseum endete jetzt eine Ära: Nach über 21 Jahren stellte sich der Vorsitzende Klemens Becker nicht mehr zur Wahl. Sein Nachfolger ist Jan Volkers, der wie viele andere seiner Mitstreiter früher beim einstigen Neusser Traktoren- und Landmaschinenhersteller Case beschäftigt war.

Von Sebastian Meurer

Klemens Becker, 79 Jahre alt, war bis zur Schließung 1996 Geschäftsführer von Case. Er hatte bei seiner Wahl 1998 als Einstandsgeschenk ein ganz besonderes Präsent „mitgebracht“: Den letzten Trecker, der bei Case vom Band lief. Genau dieser Trecker verbindet Becker in gewisser Hinsicht auch mit seinem Nachfolger Jan Volkers. Volkers nämlich fuhr mit diesem Traktor im August 2017 zum – in der Fanszene wie der Region – höchst renommierten Historischen Feldtag, den der Treckerclub Nordhorn ausrichtet. „Für mich hat sich da auch ein Kreis geschlossen“, erinnert sich Volkers, als er nachts auf dem von seinem Bruder geführten, elterlichen Hof eintraf. Volkers (65) lebt zwar bereits seit 42 Jahren in Neuss, stammt jedoch aus Nordhorn.

Den norddeutschen Akzent hat er nie verloren, dennoch ist er im Rheinland im Allgemeinen und in Neuss im Besonderen längst heimisch geworden. Dem Beispiel von Freunden, die hier ihr Berufsleben verbracht haben und im Ruhestand in die alte Heimat zurückkehrten, mochten Volkers und seine Frau bewusst nie folgen: „Man würde auch da wieder neu anfangen müssen“, so Volkers.

„Ich bin zwar groß und habe große Füße, aber ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete“, sagt der 1,96 Meter große Vorsitzende, der in Osnabrück Maschinenbau studierte und bei Case von 1977 bis 1992 als Konstruktionsingenieur in der Entwicklungsabteilung tätig war. Beruflich verschlug es ihn nach Wuppertal und Burscheid. Nach drei Monaten habe er nicht geglaubt, die mehrstündigen Fahrten weiterhin ertragen zu können, „letztlich habe ich es bis zu meinem Ruhestand gemacht“, erinnert er sich.

In dem befindet er sich seit drei Jahren, und es dauerte 2016 gerade mal drei Wochen, ehe er beim Förderverein an Bord ging, dessen harten Kern von einem Dutzend Treckerfans sich jeden Mittwoch von 9.30 bis 15 Uhr in der Traktorenhalle des Landwirtschaftsmuseums trifft.