Freizeit in Rommerskirchen : Gemeinde ist in Radwandertag eingebunden

Zwei von 85 Routen, die bei der Veranstaltung am 7. Juli angeboten werden, berühren Rommerskirchen.

Die kleinere Route für Teilnehmer, die es lieber etwas gemütlich haben, ist ungefähr 23 Kilometer lang und führt von Rommerskirchen nach Grevenbroich und zurück über Frimmersdorf. Start ist um 10 Uhr am Kulturzentrum Sinsteden und am benachbarten Wissenschaftlichen Geflügelhof; beide Einrichtungen werden an dem Tag geöffnet sein und Führungen anbieten. Das Feld- und Werksbahnmuseum in Oekoven bietet Fahrten mit der Museumsbahn an. Die längere Route mit Rommerskirchen beginnt ebenfalls um 10 Uhr in Sinsteden und führt auf rund 46 Kilometer über Jüchen und danach wieder zurück am Ausgangspunkt. Vor der Abfahrt werden Teilnahmekarten ausgegeben. „Auch ein späterer Start ist möglich“, schreibt die Gemeinde.