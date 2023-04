Aktion im Mai und Juni Rommerskirchen ist wieder beim Stadtradeln dabei

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der in Rommerskirchen wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder gar Landesgrenze. Um am Stadtradeln teilnehmen zu können ist eine Registrierung unter stadtradeln.de im „Radlerbereich“ nötig. Eine Registrierung mit einem eigenen Team oder der Anschluss an ein bestehendes Team ist ab sofort möglich und kann noch bis zum letzten Aktionstag erfolgen.