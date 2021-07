Insektenhilfe in Rommerskirchen : Irritationen um Blühwiesen sind Thema im Ausschuss

Blühstreifen sind in Rommerskirchen nicht unumstritten. Die Gemeinde will in einer Ausschusssitzung aufklären. Foto: Oliver Tripp/0liver Tripp 02273/69952

Rommerskirchen Zu den gut gemeinten Aktionen im Gemeindegebiet, mit denen dem Insektensterben entgegengewirkt werden soll, gibt es offenbar eine Menge Fragen und Skepsis aus der Bürgerschaft.

Seit Bekanntwerden des Insektensterbens im großen Stil hat sich in Rommerskirchen einiges getan, um diesem folgenschweren Trend entgegen zu wirken. Die Gemeinde lässt in Neubaugebieten keine Steingärten mehr zu, hat einen Wettbewerb zu den schönsten Vorgärten initiiert und – teils in Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten – sogenannte Blühwiesen geschaffen, in denen sich Bienen und andere Insekten wohlfühlen sollen. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, gibt es im Zusammenhang mit diesen Themen jedoch offenbar nicht nur viele Fragen seitens der Bürger, sondern auch einige Irritationen und Skepsis. Manche finden die Flächen ungepflegt oder haben andere Vorbehalte. Gerade erst hatte sich dazu im Internet-Netzwerk „Rommerskirchener Buschtrommel“ eine Diskussion entwickelt, in der es um vermeintlich ungeeignete Blühmischungen, abgemähte Blühstreifen und andere Ärgernisse ging. Bürgermeister Martin Mertens und Dezernent Gregor Küpper versuchten, soweit wie möglich für Aufklärung zu Sorgen. Nun soll sich im September sogar der Ausschuss für Umwelt, Klima- und Tierschutz noch einmal intensiv mit dem Thema beschäftigen, berichtet die Gemeindeverwaltung.