Sicherheit in Rommerskirchen : Installation von neuen Sirenen in der Gemeinde

Rommerskirchen In der Gemeinde hat die Installation von neuen Sirenen begonnen. Insbesondere in den kommenden Wochen werden die Anlagen deshalb häufiger zu hören sein. Wo wie viele Sirenen hinkommen.

Die Gemeinde baut zu den drei bereits vorhandenen Sirenen an den Feuerwehrgerätehäusern in Rommerskirchen, Evinghoven und Widdeshoven acht weitere Alarmanlagen für den Katastrophenschutz auf. Die Sirene am Feuerwehrhaus in Butzheim erklang bereits, bald werden auch die Sirenen an den Grundschulen in Rommerskirchen und Frixheim sowie am Rathaus in Eckum installiert. Bis zum Jahresende sollen nach Auskunft von Daniel Krey vom Ordnungsamt vier weitere Sirenen funktionsfähig gemacht werden: an der Deelener Turnhalle, in Ramrath, an der Alten Schule in Sinsteden sowie am Schützenplatz in Vanikum.