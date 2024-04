Strukturwandel in Rommerskirchen Innovationspark soll neue Arbeitsplätze bringen

Die Gemeinde Rommerskirchen arbeitet im Rahmen des Strukturwandels intensiv an der Schaffung neuer Gewerbeflächen. Gemeinsam mit dem Land NRW, RWE, der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss will Rommerskirchen auf den ehemaligen Kraftwerkserweiterungsflächen am Kraftwerke Neurath einen modernen Innovationspark entwickeln. Bürgermeister Martin Mertens ist sich sicher: „Wichtigste Aufgabe im Strukturwandel ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Dabei spielt neben den Ankerprojekten und Einzelmaßnahmen die Ausweisung neuer Gewerbefläche eine zentrale Rolle. Mit 34 Hektar ist der Innovationspark einer der größten Flächen im Rheinischen Revier, die für die Ansiedlung neuer und innovativer Unternehmen genutzt werden soll.“