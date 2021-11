Corona in Rommerskirchen : In den Schulen wird flächendeckend getestet

Rommerskirchen Die Überprüfungen finden fünf Mal pro Woche statt. Für Kindergartenkinder werden Selbsttests für zu Hause angeboten. Beim Personal gibt es nur noch wenige Ungeimpfte.

Wie in vielen anderen Kommunen steigen auch in Rommerskirchen aktuell wieder die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten. Am Donnerstag meldete die Verwaltung 27 Fälle, am Freitagmittag waren es bereits 33. In den drei örtlichen Grundschulen wird seit dem Ende der Herbstferien auf das Virus getestet, in den Kitas gibt es ein Testangebot. Wie die Tests ablaufen, war den Mitgliedern des Ausschusses für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales in deren jüngster Sitzung vorgestellt worden.