Baumaßnahme in Rommerskirchen : In Nettesheim entsteht ein neues Freizeitareal

In Nettesheim entsteht ein neues Freizeitareal

Baumaßnahme in Rommerskirchen

Nettesheim Die Umgestaltung des alten Sportplatzes ist in vollem Gange. Unter anderem werden eine Streetballanlage und zwei Volleyball-/ Badmintonplätze gebaut.

„Grüne Infrastruktur NRW“: Hinter diesem Titel verbirgt sich ein Förderprogramm des Landes bzw. der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, von dem auch Rommerskirchen tüchtig profitiert. Denn auch in die Gemeinde fließt Geld – zum Beispiel nach Nettesheim. Die frühere Spielstätte des TuS Gilbach wird derzeit in ein modernes Freizeitareal umgewandelt, das den gewandelten Ansprüchen der Bevölkerung besser als zuletzt genügen soll.

Laut Rommerskirchens Dezernent Elmar Gasten hatte sich die Gemeinde frühzeitig mit diesem Projekt beworben und umfangreiche Fördermittel bewilligt bekommen. Was genau passiert, beschreibt Gasten so: „Bei der jetzt laufenden Umgestaltung wird die Laufbahn wieder hergestellt und die Sprunggrube und Weitwurfanlage für Bundesjugendspiele ertüchtigt.“ Zudem entstehe auf einer Hälfte des ehemaligen Fußballplatzes ein Kleinspielfeld in der Größe von 35 mal 55 Metern. Neu hinzu kommen eine Streetballanlage für Erwachsene und für Kinder sowie zwei Volleyball-/ Badmintonplätze.