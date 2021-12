In den Ferien in Rommerskirchen : Im Sonnenbad gibt es Spielenachmittage

Das Bad bietet Abwechslung in den Ferien. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Im Sonnenbad und auch im Rommerskirchener Rathaus gelten rund um den Jahreswechsel aber eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Termine.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, bleibt das Sonnenbad am Gorchheimer Weg am Neujahrstag, 1. Januar 2022, geschlossen. An Silvester, 31. Dezember, bietet das Bad von 7 bis 10 Uhr ein „Jahresabschluss-Schwimmen“ an. Anschließend kann noch Kaffee oder Sekt getrunken werden.

Vom 27. bis 30. Dezember und ab 2. Januar 2022 gelten die Ferienzeiten. Demnach wird das Bad montags von 13 bis 21 Uhr, dienstags von 7 bis 18 Uhr, mittwochs von 7 bis 21 Uhr, donnerstags von 7 bis 18 Uhr, freitags von 7 bis 21 Uhr, samstags von 7.30 Uhr bis 13 Uhr und sonntags von 8 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Montags steht in den Ferien von 14.30 bis 17 Uhr ein Spielnachmittag für die kleinen Besucher auf dem Programm, wobei nur der vordere Bereich des Schwimmbeckens mit einer Tiefe bis zu 60 Zentimetern genutzt wird. Mittwochs von 15 bis 18 Uhr gibt es einen Spielnachmittag für Groß und Klein, bei dem auch die neue „Wiggle Bridge“ ins Wasser kommt, eine Art Laufmatte aus Einzelteilen. Freitags werden zwischen 15 und 18 Uhr Floß und Seestern zu Wasser gelassen. Am Samstag, 8. Januar, bietet das Bad ab 9.30 Uhr Wassergymnastik für Erwachsene an. Für Kinder ab Grundschulalter und Erwachsene gilt die 2 G-Regel, geimpft oder genesen. Ab 2. Januar sind wieder Anmeldungen für Schwimmkurse möglich. Aus organisatorischen Gründen finden im Bad noch keine Kindergeburtstage statt. Aquafitness- Kurse starten am 10. Januar um 18 und um 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Rathaus ist Silvester geschlossen, an Neujahr ohnehin. Von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, ist das Rathaus von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 28. Dezember, ist es auch nachmittags geöffnet, und zwar von 14 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 30. Dezember, ist das Rathaus nachmittags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

(ssc)