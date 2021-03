Osterferien in Rommerskirchen : Im Ferienprogramm gibt es auch religiöse Themen

Friederieke Winterberg (l., mit ihrem Kollegen Simon Breuer) nimmt die Anmeldungen zu den Osterferienangeboten entgegen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Rommerskirchen Abwechslung für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie bieten die Rommerskirchener Jugendhäuser, teils in Kooperation mit dem Pfarrverband.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Jugendhäuser in der Gemeinde kümmern sich auch in den Osterferien darum, dass es Kindern und Jugendlichen, aber Familien in Gänze nicht langweilig wird – mit diversen digitalen Angeboten. Passend zum bevorstehenden Osterfest geht es dabei mit Unterstützung des örtlichen Pfarrverbandes – auch um religiöse Themen.

In dieser Woche gibt es bis Gründonnerstag jeden Vormittag von 11 bis 12.30 Uhr ein digitales Ferienangebot auf Zoom. „Wir reisen um den Erdball und schauen uns die großen Weltreligionen an. Wir bauen Höhlen, basteln, tanzen und spielen“, informiert Friederike Winterberg, die pädagogische Einrichtungsleiterin des Jugendhauses „JUST-in“, das zur Katholischen Jugendagentur Düsseldorf gehört. Mitmachen können alle Kinder ab der 2. Klasse, aber auch die Jungen und Mädchen aus den weiterführenden Schulen. Winterberg: „Es wird für jeden was dabei sein.“

Zuletzt gibt es die traditionelle Liturgische Nacht am Abend vom Gründonnerstag. „Wir wachen gemeinsam und erinnern uns an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Freunden – dieses Jahr etwas anders, dieses Jahr digital“, erläutert Winterberg. „Wir spielen gemeinsam Spiele und verbringen zusammen einige Stunden bis in die Nacht.“

Nach dem Osterfest laufen die Angebote von Dienstag bis Freitag weiter. Jeweils ab 10 Uhr gibt es Digital-Veranstaltungen zu den Themen Fahrradtour, Allgemeinwissen, 7 Tage Regenwetter und Wir sind Roki.

Die Informationen zu allen Aktionen gibt es bei Winterberg persönlich, auch die Anmeldungen laufen über sie. Die Einrichtungsleiterin ist erreichbar unter der E-Mail-Adresse friederike.winterberg@kja.de oder über die Telefonnummer 0176 43466834.

(ssc)