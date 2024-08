Illegale Müllentsorgung in Rommerskirchen Bauhof nimmt keine Papier- und Pappabfälle mehr an

Von einem mobilen Altpapiercontainer, der an verschiedenen Orten aufgestellt wird, damit die Bürgerinnen und Bürger ihre Papier- und Pappabfälle kostenlos und ohne großen Aufwand entsorgen können, wie es in Dormagen der Fall ist, können die Rommerskirchener in Zukunft leider nur träumen. Denn: Sie müssen künftig auf einen lieb gewonnenen Service verzichten, nämlich auf die Entsorgung ihrer Pappabfälle vor Ort. Wer keinen Platz mehr in der grünen oder blauen Abfalltonne hat, konnte bisher seine Pappabfälle beim Bauhof an der Hauptstraße in Vanikum abgeben. Leider muss die Gemeinde diesen Service einstellen.