Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Rommerskirchen : Ilka Rasch spricht für die Gemeinde

Ilka Rasch geht ihre neue Aufgabe mit Energie und Freude an der vielfältigen Herausforderung an. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Die 29-Jährige ist neue Fachbereichsleiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In den ersten Wochen ihrer Tätigkeit hat sie Rommerskirchen als quirlige Gemeinde erlebt.

Probleme mit öffentlichen Auftritten hat sie nicht. Im Gegenteil: Ilka Rasch ist ans Rampenlicht gewöhnt. Denn in ihrer Freizeit schauspielert sie seit rund 15 Jahren an einer kleinen, aber feinen Bühne, dem Consol Theater in ihrer Heimatstadt Gelsenkirchen. Die Fähigkeit, ohne Scheu mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, dürfte ihr bei ihrer neuen beruflichen Aufgabe zugute kommen. Die 29-Jährige hat am 1. Februar dieses Jahres die Leitung des Fachbereichs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Rommerskirchener Rathaus übernommen und ist als Nachfolgerin von Gianna Voißel nun gleichzeitig auch so etwas wie „die rechte Hand“ von Bürgermeister Martin Mertens.