Aufreger in Rommerskirchen Hundehaufen auf Friedhof: Muss das sein?

Glücklicherweise kommt dies nicht so oft in der Gemeinde vor, wie Stefanie Dorschu erläutert: „Meldungen über nicht beseitigte Hinterlassenschaften der Tiere fallen in der Gemeinde wenig bis gar nicht an. Darüber hinaus wäre eine Verfolgung hier auch wenig erfolgreich.“ Da oft am Ende Aussage gegen Aussage stünde und eine Beweispflicht sich schwierig gestaltet. Das Ordnungsamt müsste die Tierbesitzer schon auf frischer Tat erwischen, um erfolgreich ahnden zu können.