Tierglück in Rommerskirchen Neue Form der Hühnerhaltung - das Hühnerhotel

Rund 1000 Hühner sind derzeit bei Familie Vierhaus auf der Mariannenhöhe zu Hause. Untergebracht sind sie in drei mobilen Stationen - den so genannten „Hühnerhotels", die über das Grundstück der Familie verteilt sind. Die Hühnerhotels enthalten alles, was ein glückliches Hühnerleben ausmacht. Es gibt genügend Stangen, auf denen jedes Huhn seinen Schlafplatz hat, eine automatische Belüftung, ausreichend Futtertröge und natürlich immer frisches Wasser. Der Tagesablauf der Hühner ist jeden Tag gleich.