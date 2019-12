Nachruf Rommerskirchen : Langjähriger CDU-Politiker Hubert Pane ist verstorben

Rommerskirchen Hubert Pane ist tot. Der langjährige CDU.-Kommunalpolitiker verstarb jetzt im Alter von 81 Jahren. Pane, der mit seiner Frau Ute seit den 1990-er Jahren in Butzheim lebte, war nach der Jahrtausendwende in etlichen Funktionen für die Union aktiv.

„Ein sehr gutes Verhältnis“ zu Pane hatte auch Wolfgang Könen, der von 2008 bis 2012 an der CDU-Spitze stand. „Er konnte hartnäckig und unbequem sein, doch ich habe ihn als netten und sehr gastfreundlichen Menschen erlebt, mit dem man anregende Gespräche führen konnte“, so Könen. „Er hatte unheimlich viele Ideen und war immer zu Kompromissen bereit“, würdigt der seit 2012 amtierenden CDU-Chef Michael Willmann den Verstorbenen. Hubert Pane stammte aus Emden und war beruflich zuletzt lange Zeit beim Gerling-Konzern tätig. CDU-Geschäftsführer von 2001 bis 2010 gehörte er zwischen 2004 und 2009 dem Rat an. Von 2007 bis 2009 war er CDU-Fraktionschef. Bis 2017 vertrat er die Union in zahlreichen Ausschüssen. Der Vater eines Sohns und einer Tochter sowie mehrfache Großvater liebte die (klassische) Musik. Er sang im Kammerchor Knechtsteden und war zeitweise dessen Sprecher. Panes Beisetzung soll am 10. Januar auf dem Friedhof in Nettesheim erfolgen.