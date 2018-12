Großprojekte in Rommerskirchen : Arbeiten am Bahnhof sollen 2019 abgeschlossen sein

Der ehemalige Bahneberg am Bahnhof ist abgetragen worden, damit dort eine Mobilstation entstehen kann. Das Projekt ist eines der größten, das die Gemeinde in naher Zukunft angehen will. Foto: Anja Tinter

Rommerskirchen Die für die Gemeinde teuersten Vorhaben im kommenden Jahr werden der Bau einer neuen Kindertagesstätte am Butzheimer Veilchenweg sowie der Mobilstation am Eckumer Bahnhof. Hoffnung besteht auf Fertigstellung der B 59n.

Einen Mangel an Projekten, die die Gemeinde entweder selbst betreibt oder die auf ihre Veranlassung hin betrieben werden, wird es auch 2019 nicht geben. Zu einem der teuersten Vorhaben des neuen Jahres wird der Neubau einer Kindertagesstätte am Veilchenweg. Nach dem Abriss des einst der Tagesstätte Pusteblume (1973 bis 2007 an diesem Standort) dienenden und seither vom Erftverband genutzten Bürogebäudes soll im neuen Jahr mit dem Bau begonnen werden. Der Start der neuen Kita ist für den Sommer 2020 vorgesehen. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei 2,7 Millionen Euro. In ähnlichen Dimensionen dürften sich die Kosten für die am Bahnhof geplante Mobilstation bewegen.

Die Mobilstation soll der Schlusspunkt unter die Ende 2017 abgeschlossene Umgestaltung des Bahnhofs werden. Auch wenn der gegenüber der Zeit vor 2014 in einem völlig neuen Licht erscheint, lädt er mangels geeigneter Örtlichkeiten nach wie vor nicht unbedingt zum längeren Verweilen ein. Zu den Zielen der laufenden Planung gehört denn auch die „Aufwertung des gesamten Bahnhofsumfelds“ sowie die „Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum“, wie es in Ratsbeschlüssen heißt, die 2018 einstimmig gefasst wurden.

Info Mobilstation mit Kiosk und Toiletten Wo Die Mobilstation soll anstelle des 2017 planierten „Bahnebergs“ entstehen Größe Das Gelände ist rund 3000 quadratmeter groß. Was Im Gebäude sollen Toiletten, Aufenthaltsraum, Kiosk/Bäckerei, ADFC-Fahrradstation und Taxi Cun unterkommen.

Auch die beiden Umgehungsstraßen B 59n und B 477n werden 2019 die Kommunalpolitik beschäftigen. Seit einigen Wochen häufen sich –insbesondere an den Hauptverkehrsachsen B 477 und B 59 – in Rommerskirchen erkennbar Baumaßnahmen. Das 2019 mit Abstand wichtigste Projekt ist der Bau der B 59 n mit der Ortsumfahrung Sinstedens. Nachdem das neue Brückenbauwerk am Meisenfußfall fertiggestellt worden ist, haben große Erdbewegungen begonnen. Jetzt ist die neue Trassenführung gut erkennbar. Bürgermeister Martin Mertens ist „guter Dinge, dass der Landesbetrieb Straßen die B 59n im kommenden Jahr fertigstellt, zumal die Inbetriebnahme des ersten Teilstücks sich im Januar 2019 zum zehnten Mal jährt. Was die geplante Ortsumgehung B 477n betrifft, rechnet die Gemeindeverwaltung damit, dass 2019 weitere Planungsschritte erfolgen und die Umgehungsstraße ins Bundesfernstraßen-Arbeitsprogramm 2019 des Landes aufgenommen wird. „Wir werden weiter mit Argusaugen darauf achten, dass das Landesverkehrsministerium und der Landesbetrieb Straßen NRW das Projekt mit uns gemeinsam voranbringen“, betont Rechtsamtsleiter Gregor Küpper.



In den vergangenen Monaten wurden in den Ortsdurchfahrten an der Eckumer Bahnstraße und der Venloer Straße in Rommerskirchen sieben Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Die Baustelle an der Haltestelle vor dem Rathaus ist pünktlich vor Weihnachten fertig geworden. 2019 wird das Programm des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen fortgesetzt. Eine Förderzusage des VRR traf kurz vor dem Fest ein.