Rommerskirchen: Hoffnung auf Frieden am Heimchesweg

Wendehammer kommt zur Rübenkampagne : Hoffnung auf Frieden am Heimchesweg

Anwohner fürchten, dass der Heimchesweg kaputtgefahren wird Foto: weyrauch

Rommerskirchen In die Diskussion zwischen Anwohnern des Heimcheswegs und Landwirten über die Belastung der Straße während der Rübenkampagne könnte jetzt endlich Ruhe einkehren. Darauf hofft Rommerskirchens Rechtsamtsleiter Gregor Küpper.

Die Anwohner fürchten, dass ihre Straße kaputtgefahren wird. In einem Schreiben an Anwohner-Vertreter Josef Weyrauch hatte Küpper noch einmal deutlich gemacht, dass die Gemeinde nicht nur an der Aufstellung von drei Warnbaken festhalte, sondern auch am Bau des Wendehammers zur Entschärfung der Verkehrssituation.

„Im Übrigen gehe ich davon aus, dass die abgesprochene organisatorische Maßnahme, das Parken der Rübentransporter in der Straße Hermeshoven, zu der erhofften Entlastung der Anlieger führt und auch hier sich alle an die Absprache halten, was – auf die Anwohner bezogen – etwa die Duldung des absoluten Halteverbotes in der Straße für die Zeit der Ernte angeht“, schreibt Küpper in seiner Mitteilung an Weyrauch.



