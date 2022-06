Gemeinde Rommerskirchen : Hochschulprojekt über Bürgerfreundlichkeit

Rommerskirchen Studierenden der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW führt eine Umfrage zum Thema Bürgerfreundlichkeit in der Verwaltung durch.

Bürgermeister Martin Mertens ist gespannt, welche Ergebnisse die Studierenden in einigen Wochen der Verwaltung präsentieren werden. In der Gemeinde Rommerskirchen hat nämlich in den vergangenen Monaten ein besonders Projekt stattgefunden. Sieben Studierende der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Nordrhein-Westfalen haben eine Umfrage zum Thema „Bürgerfreundlichkeit“ durchgeführt. Die Befragungen der Bürger wurden gemacht, nun werden aktuell noch die Ergebnisse ausgewertet.

„Die Hochschule ist auf mich zugekommen, ob ich das Projekt betreuen möchte“, erzählt Mertens, der selbst auch als Lehrbeauftragter an der Uni Bonn fungiert. Eine frühere Mitarbeiterin macht gerade die Fortbildung für den höheren Dienst an der HSPV und vermittelte den Kontakt. „Ich habe gerne zugesagt“, so der Bürgermeister. In dem Projekt wollen die Studierenden herausfinden, wie man die interne und externe Kommunikation in der Verwaltung verbessern und die Bürgerfreundlichkeit steigern kann. „Das ist natürlich eine win-win-Situation“, meint Mertens. Die Studierenden hätten gute Einblicke in die Arbeitsbereiche einer Verwaltung bekommen und die Verwaltung könne ihrerseits nach Bekanntgabe der Ergebnisse wiederum viel über die untersuchten Prozesse lernen. „Außerdem finde ich auch wichtig, den Kontakt zur Hochschule zu vertiefen und Kontakte zu den Studierenden auszubauen“, so der Bürgermeister.