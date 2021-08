Nach der Flutkatastrophe : Hilfsgüter für Mayschoss aus Rommerskirchen

Den Ort Mayschoss an der Ahr hat es hart getroffen. Einen Tag lang konnten Spender in Rommerskirchen Hilfsgüter abgeben, was vielfach genutzt wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Rommerskirchen Die Hilfsbereitschaft in der Gemeinde ist nach wie vor ungebrochen. Viele Bürger gaben Spenden für den Transport an die Ahr ab. Gesammelt wurden vor allem Werkzeuge.

Zum wiederholten Male hatte die Gemeinde Rommerskirchen in der letzten Woche zu einer Spendenaktion für den von der Flutkatastrophe stark getroffenen Ort Mayschoss an der Ahr aufgerufen. Einen Tag lang konnten Spender Hilfsgüter abgeben, was vielfach genutzt wurde. Insbesondere Arbeitsmaterial wie Werkzeug und Maschinen waren gesammelt und von Bauhof-Leiter Marcel Momburg, seinem Mitarbeiter Manuel Schuh und Feuerwehrfrau Jeanette Kraemer nach Mayschoss gebracht worden.

Für alle drei war es die erste Fahrt in das Dorf, das zur Verbandsgemeinde Ahrweiler gehört. „Es sieht wirklich aus wie in einem Krisengebiet“, sagt Marcel Momburg. In vieler Hinsicht sei der Besuch erschütternd gewesen. Das Team aus Rommerskirchen hat nicht nur die Hilfgüter an die Ahr gebracht und ausgeladen, sondern auch gleich bei laufenden Arbeiten mit angepackt. „Wir haben bei der kompletten Kernsanierung eines Hauses geholfen“, berichtet Momburg. Es sei nötig, die Häuser in dem betroffenen Gebiet in den Rohbauzustand zu versetzten, um sie wieder bewohnbar zu machen. Nach wie vor sei der Bedarf an technischem Hilfmaterial groß, auch Stromaggregate oder Putzfräsen würden benötigt. „Es wird händeringend danach gesucht, zumal diese Sachen auch in den Baumärkten der Umgebung nicht zu beschaffen sind“, erläutert Marcel Momburg.