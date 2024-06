Highland Games in Rommerskirchen-Oekoven Sportlicher Wettkampf im Schottenrock

Am Samstag geschah dies in klassischen Einzelwettkämpfen, traditionell so wie es aus Schottland bekannt ist. In insgesamt fünf Disziplinen mussten die Sportler ihr Können unter Beweis stellen. Am Sonntag traten sogar 20 Teams gegeneinander an. „Die Mannschaftswettkämpfe gibt es in Schottland nicht, das ist etwas, was man sich in Deutschland ausgedacht hat“, erklärt Organisator Brian Mc Clorey. Die Schotten, die sich die Teamwettkämpfe in Deutschland bereits angesehen hätten, wären aber so begeistert von der Idee, dass man überlege dies auch in Schottland einzuführen.