Attraktion für Rommerskirchen : Highland Games im Bruderschaftspark Oekoven

Oekoven Kommendes Wochenende wird die inzwischen siebte Auflage wieder tausende Besucher anlocken.

Kommendes Wochenende ist Oekoven wieder ganz in den Händen der Higlander. Am Samstag, 1. Juni, und Sonntag, 2. Juni, findet im Bruderschaftspark die siebte Auflage der Scottish Highland Games statt. Für die Ausrichtung des sportlichen Teils zeichnet der 2018 gegründete Clan McClorey Jüchen verantwortlich, unter dessen Fittichen einmal mehr 20 Teams an den Start gehen, um sich im Tauziehen, Steineheben und -werfen, dem Rollen von Bierfässern und anderen Disziplinen wie dem Caber Tossing, dem Werfen von Baumstämmen, zu messen. Stehen am Samstag die Mannschaftswettbewerbe im Mittelpunkt, werden am Sonntag auch wieder die offiziellen NRW-Einzelmeisterschaften von Damen und Herren in Oekoven ausgetragen. 2013 erstmals in Regie der Sebastianusschützen abgehalten, waren die Highland Games zunächst als eine Art „Testlauf“ für deren 40-Jahr-Jubiläum konzipiert. Bereits nach dem grandiosen Einstandserfolg 2013 war indes klar, dass dem Projekt ein Selbstläufer werden könnte. Dies gilt zumindest für den Publikumszuspruch, nicht jedoch für den erheblichen Arbeitsaufwand des Organisationsteams um Brian und Dagmar McClorey sowie Ivonne Hösen, die für den Highlander -Markt im Bruderschaftspark zuständig ist. „Den Sommer lassen wir verstreichen“, erzählt Dagmar McClorey, doch im September geht es los mit den Vorbereitungen. Um ihre örtliche Verankerung zu betonen, wollen die örtlichen Highlander den Erlös der Spiele nach den Worten von Brian McClorey erstmals heimischen Einrichtungen spenden. Dies gilt für das Feldbahnmuseum und das benachbarte Kreistierheim ebenso wie für die Rommerskirchener Tafel, mit der Brian und Dagmar McClorey kürzlich deren zehnten Geburtstag gefeiert haben.