Freizeit in Rommerskirchen : Das ist das Herbstferienprogramm im Kulturzentrum Sinsteden

Sinsteden Das Kreiskulturzentrum lädt Kinder von sechs bis zwölf Jahren vom 14. bis 16. Oktober zu einem vielseitigen Herbstferienprogramm ein. Angeboten werden Aktionen zum Leben auf dem Bauernhof, eine Safari durch eine Fotoausstellung und ein Ausflug nach Zons.

Am Montag, 14. Oktober, dreht sich alles um das Thema Landwirtschaft. Am Dienstag, 15. Oktober, schauen sich die jungen Besucher in der Ausstellung „Europäischer Naturfotograf des Jahres 2018“ um. Am Mittwoch, 16. Oktober, führt ein Ausflug nach Zons ins Kreismuseum und zur Burg Friedestrom.