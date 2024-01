Künstler in Rommerskirchen Kunst, die das Herz berührt und Hoffnung schenkt

Seitdem sie einen Pinsel halten kann, malt die Rommerskirchener Künstlerin Heike Schröder Bilder. Sie hat weder Kunst studiert, noch eine Ausbildung in der Richtung gemacht oder auch nur einen Workshop oder eine Fortbildung zum Thema Malen besucht. Die Malerin hat ihr Talent einfach in die Wiege gelegt bekommen. Sie ist ist von Haus aus eine autodidaktische Künstlerin mit Naturtalent. „Mich haben Farben schon immer fasziniert und so habe ich, als ich jünger war, in meiner Freizeit in jeder freien Minute gemalt. Als ich dann mit meinem Studium angefangen habe und später meinen Beruf ausgeübt habe, blieb für mein Lieblingshobby leider keine Zeit mehr“, erzählt sie.