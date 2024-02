Sicherheit in Rommerskirchen Hausnummern können Leben retten

Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstücks anzubringen. Sollte das Wohngebäude durch einen Vorgarten verdeckt sein, ist die Hausnummer ebenfalls an der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen. Beim seltenen Fall einer Umnummerierung darf das bisherige Hausnummernschild während einer Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Sie ist mit roter Farbe so durchzustreichen, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt.