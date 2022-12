Ärger in Rommerskirchen Hausbesitzer kritisiert Polizeieinsatz

Rommerskirchen · Die Beamten hatten in einem Gebäude von Josef Weyrauch an der Bahnstraße eine Tür aufgebrochen, weil sie den Bewohner in Gefahr wähnten. Der aber lag im Krankenhaus.

21.12.2022, 16:30 Uhr

Josef Weyrauch fand den Polizeieinsatz in einem seiner Häuser unangemessen. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Von Stefan Schneider