Geschäftsstelle des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes Haus der Landwirtschaft ist eingeweiht

Rhein-Kreis/Rommerskirchen · In der neuen Geschäftsstelle des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes sollen die landwirtschaftlichen Strukturen in der Region mit einer verbesserten Beratung gestärkt werden. Wie die offizielle Eröffnung lief und was das neue Gebäude bietet.

07.06.2023, 16:00 Uhr

Am 6. Juni 2023 wurde das Haus der Landwirtschaft auf der Rudolf-Diesel-Straße 5 in Rommerskirchen feierlich in Betrieb genommen. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Von Klaus Niehörster

Sie waren bislang verteilt auf die drei Kreisbauernschaften Neuss-Mönchengladbach, Köln/Rhein-Erft-Kreis und Mettmann sowie die PARTA Steuerberatungsgesellschaft und die PARTA Wirtschaftsberatung. Jetzt ist die Immobilie komplett vermietet. Mitten in der Coronazeit, so freute sich Conzen, wurden die Bau-Herausforderungen bewältigt „und das optisch ansprechende Projekt konsequent abgewickelt “. Nichts anderes als einen unterstützenden Motor fänden Landwirte und Landwirtschaft in dieser neu geschaffenen Geschäftsstelle.