Politik in Rommerskirchen : Erstmals eine Frau als Ausschussvorsitzende

Rommerskirchen Für die längst überfällige Premiere sorgt am Donnerstagabend Katharina Janetta von den Grünen. Sie leitet erstmals die Sitzung des Gremiums für Umwelt, Tier- und Klimaschutz.

Lang genug gedauert hat es ja: In Katharina Janetta von den Grünen übt am Donnerstagabend (25. März) erstmals in der Gemeindegeschichte eine Frau das Amt einer Ausschussvorsitzenden aus. Janetta, die nach der Kommunalwahl auch in den Gemeinderat eingezogen ist, steht dem Gremium für Umwelt, Tier- und Klimaschutz vor, das ab 18 Uhr coronabedingt in sogenannter hybrider Sitzung tagen wird. Das bedeutet: Ein Teil der Ausschussmitglieder und die Vertreter der Verwaltung sitzen im Ratssaal, die übrigen Politiker werden per Video-Livestream zugeschaltet.