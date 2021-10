52 Jahre im öffentlichen Dienst : Hans Knelleken aus Rommerskirchen geht in Pension

Nach Hermann Schnitzler geht in Hans Knelleken ein weiterer „Rekordmann“ in Pension. Bürgermeister Mertens (v.l.) würdigte ihre Verdienste. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Der 69-Jährige will der Gemeinde seinen reichen Wissens- und Erfahrungsschatz aber weiterhin zur Verfügung stellen. In Rommerskirchen kennt ihn fast jeder.

Damit hat er sich bis zum 69. Lebensjahr Zeit gelassen – Beleg dafür, dass er seinen Beruf wirklich gerne ausgeübt hat. Mehr als 52 Jahre lang war er im öffentlichen Dienst tätig, davon 45 im Rathaus an der Bahnstraße. Für den ordnungsgemäßen Ablauf der Bundestagswahl in der Gemeinde hatte bereits Knellekens Nachfolger Tobias Hantschel verantwortlich gezeichnet.

Neben seinem zu Jahresbeginn nach nicht ganz 50 Jahren in den Ruhestand getretenen Kollegen Hermann Schnitzler war Hans Knelleken der mit Abstand erfahrenste Beamte der Gemeindeverwaltung – und einer ihrer bekanntesten. Den Kontakt zur Bevölkerung hat der 69-Jährige nie gescheut: „Ich habe immer gesagt, dass das Rathaus auch deshalb so heißt, weil man hier Rat und Hilfe suchen kann“, sagt Knelleken, der gerne „mehrere Probleme mit einer Lösung“ erledigt hat. Seine Ausbildung hatte der gebürtige Broicher am 1. August 1969 beim damaligen Amt Nievenheim begonnen. Seit 1976 war er in der ein Jahr zuvor konstituierten, „neuen“ Gemeinde Rommerskirchen tätig, wo sich sein Wunsch, „immer mit Leuten zu tun zu haben“, vollauf erfüllen sollte. Zuvor bereits im Ordnungsamt aktiv, übernahm Knelleken Mitte der 1980er Jahre auch das Einwohnermelde-, das Standes- sowie das Wahlamt. Dauerhaft blieb sein Engagement im Ordnungsamt und später auch die Zuständigkeit für das Bürgerbüro.