Nachbarschaftsstreit in Rommerskirchen : Der Hahn „Simaul“ darf weiter krähen

Rommerskirchen Das Landgericht Mönchengladbach hat im Nachbarschaftsstreit endgültig zu Gunsten des Hahns entschieden.

„Simaul", der Hahn von Rolf und Waltraud Moser, darf auch künftig in deren Garten krähen. Das Landgericht Mönchengladbach hat jetzt die Berufung einer hiergegen klagenden Nachbarin zurückgewiesen und eine Revision ausgeschlossen. Damit ist der seit zwei Jahren währende Nachbarschaftsstreit in vollem Umfang zugunsten der Mosers entschieden.

Die 5. Zivilkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Jörg Koewius bestätigte das am 30. August 2018 ergangene Urteil des Amtsgerichts in vollem Umfang. Die drei Berufsrichter haben einstimmig entschieden. „Nach den bindenden Feststellungen des Amtsgerichts ist die Hahnenhaltung in der Lebensumgebung der Parteien ortsüblich", heißt es in dem Urteil. Beim Ortstermin am 7.August 2018 habe „das Amtsgericht ohne Verfahrensfehler ... festgestellt, dass das Krähen des streitgegenständlichen Hahns keine wesentliche Lautstärke erreicht". Im Schlafzimmer der Klägerin und ihres Mannes sei das Hahnenkrähen „bei geöffnetem Fenster lediglich als leises Hintergundgeräusch wahrzunehmen". Ein Verstoß gegen das Landesimmissionsschutzgesetz liege daher nicht vor. Die Revision, also die Prüfung etwaiger Rechtsfehler, hat das Landgericht verworfen, da es dem Rechtsstreit keine grundsätzliche Bedeutung beimisst, und dies auch nicht der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung diene.