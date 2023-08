Verkehr in Rommerskirchen Caritas-Radstation kommt gut ins Rollen

Hell, freundlich und einladend wirkt der Eingangsbereich mit der Auftragsannahme in der neuen Caritas-Radstation am Rommerskirchener Bahnhof, selbst an draußen eher düsteren Regentagen, wie es sie zurzeit so häufig gibt. Und auch die Mitarbeiter, die Kunden und Besucher vorn in Empfang nehmen, wirken sympathisch und gut gelaunt. Seit fast einem halben Jahr sind der Servicebereich und die Reparaturwerkstatt der in der Mobilstation untergebrachten Einrichtung geöffnet, und sowohl Werkstattleiter Heinz Ammertmann, der auch Gesamtleiter aller vier Caritas-Radstationen im Rhein-Kreis Neuss ist (außer in Rommerskirchen gibt es Standorte in Neuss, Dormagen und Grevenbroich), als auch Vasco Lopez, Fachbereichsleiter Arbeit und Beschäftigung beim Caritas-Sozialdienst in Neuss, sind mit dem Start sehr zufrieden.