Klimawandel in Rommerskirchen Bewässerungssäcke für Bäume haben sich bewährt

Die teils langen Regenphasen in den vergangenen Wochen und in der zweiten Julihälfte täuschen ein wenig darüber hinweg. Doch die sich häufenden sehr heißen und trockenen Sommer setzen vor allem vielen Bäumen stark zu. Rommerskirchen hatte 2020 – zunächst am Veilchenweg – eine neue Bewässerungsmethode mit Säcken getestet, die dabei helfen, junge Bäume dosiert mit Wasser zu versorgen und schneller Verdunstung entgegenzuwirken. Inzwischen steht fest: Die Säcke haben sich bewährt. Das bestätigt Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert auf Anfrage unserer Redaktion.