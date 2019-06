Rommerskirchen und der Erftverband : Gute Chancen für stabile Gebühren

Kanalsanierungen wie hier 2016 an der Breslauer Straße werden künftig seltener. Foto: Anja Tinter

Rommerskirchen Eigene Großprojekte plant der Erftverband in den kommenden Jahren nicht.

Das hat es in der Gemeinde zwei Jahrzehnte lang nicht gegeben: Ohne jedwede Diskussion passierte das Abwasserwirtschaftskonzept des Erftverbands für die Zeit von 2020 bis 2025 den Rat. Musste der Verband in früheren Jahren häufiger gleich mit mehreren Vertretern die anstehenden Projekte und die mit ihnen vielfach einhergehenden Gebührensteigerungen erläutern, war dies diesmal unnötig. Der Grund: Kosten- und damit zugleich gebührenträchtige Großprojekte sind in dem Sechs-Jahres-Plan für Rommerskirchen nicht zu finden.

„Größere Arbeiten haben wir nicht im Portefolio“, bestätigte gestern Jürgen Alt, der beim Erftverband für die Planung und Instandhaltung von dessen Anlagen in Rommerskirchen zuständig ist. „Das Kanalnetz ist auf einem guten Stand“, so Alt, dem zufolge hier nur noch Sanierungsmaßnahmen in Evinghoven bis Villau anstehen.

All dies bringt vergleichsweise günstige Aussichten für die Gemeinde und ihre Einwohner mit sich: „Wir freuen uns, dass die großen Kosten der Vergangenheit angehören und hoffen, dass die Gebühren weitgehend stabil gehalten werden können“, sagt Rathaussprecher Elmar Gasten. Als „realistisch“ beschreibt auch Jürgen Alt die Hoffnung, dass es in den kommenden Jahren nicht zu größeren Gebührensprüngen kommen wird. Dies gelte jedenfalls, soweit es die vom Verband selbst ins Auge gefassten Aufgaben angeht. Würden weitere große Baugebiete erschlossen, müssten aber auch dort neue Anlagen entstehen, wie der Vertreter des Erftverbands sagte. Gerade fertiggestellt hat der in Bergheim ansässige wasserwirtschaftliche Zweckverband das Regenrückhaltebecken am Sinstedener Meisenweiher.

Über 20 Jahre nachdem die Gemeinde 1997 ihr damals mit mehr als 20 Ordnungsverfügungen übergeordneter Behörden behaftetes Kanalnetz an den Erftverband übertragen hatte, kehrt damit eine gewisse „Normalität“ ein, zumal die Gebühren schon seit einigen Jahren konstant geblieben sind.

Die Beseitigung der Mängel, der Bau neuer Anlagen und die Sanierung des Kanalnetzes hatten noch bis vor wenigen Jahren zu stetig steigenden Gebühren geführt, was die Gemeinde zu einer der in dieser Hinsicht teuersten in ganz NRW gemacht hatte. Im Rat hatten die regelmäßigen Erhöhungen häufig zu wortgewaltigen, wenngleich ergebnislosen, Diskussionen geführt. Jürgen Alt zufolge wird sich der Erftverband aus eigenem Antrieb künftig vor allem Wartungs- und Sanierungsarbeiten widmet, wobei natürlich das Kanalnetz weiterhin regelmäßig inspiziert wird.