Kindertagesstätte Rommerskirchen : Kita-Bau schreitet zügig voran

Rommerskirchen Die Verkehrssituation im Umfeld von Veilchen- und Tulpenweg ist unproblematisch.

Nach dem Spatenstich Anfang Juli folgte am gestrigen Freitag die Grundsteinlegung für die neue Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ am Veilchenweg. Geht es im bisherigen Tempo voran und spielt das Wetter mit, könnte womöglich schon vor Weihnachten der Rohbau stehen, vermutet Bürgermeister Martin Mertens. Bislang war die Baufirma Vouillé nach den Worten von Polier Dewied Mergel mit vier bis fünf Mann vor Ort, ab kommender Woche sollen es mehr werden.

Mit der Fertigstellung wird im Juni 2020 gerechnet. In Betrieb gehen soll die neue Tagesstätte soll am 1. August 2020. Beherbergen wird sie drei reguläre Gruppen sowie eine Naturgruppe. Daniela Parente, Leiterin des Amts für Gebäudewirtschaft, weist auf eine Besonderheit hin. Die Beheizung der Tagesstätte erfolgt über eine Wärmepumpe mit Erdwärme. Kombiniert wird dies mit dem Einsatz von Photovolatik. Der Vorteil liegt Daniela Parente zufolge darin, dass Erdwärme in den Sommermonaten zum Kühlen der Räume verwendet werden kann. Der Mehrverbrauch an Strom wird selbst erzeugt.