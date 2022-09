Grundschulen in Rommerskirchen : Schüler müssen für Luftfilter-Einbau umziehen

Der Gillbachschule stehen nächstes Jahr Unannehmlichkeiten ins Haus. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Der Einbau von sogenannten raumlufttechnischen Anlagen in den drei Rommerskirchener Grundschulen braucht Zeit und führt an der Gillbachschule sogar dazu, dass Jungen und Mädchen zeitweise umziehen müssen. So ist der Stand.