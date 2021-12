Trauer in Rommerskirchen : Grünen-Urgestein Jupp Kirberg ist gestorben

Jupp Kirberg war das „Gesicht“ der Grünen in der Gemeinde Rommerskirchen. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Der engagierte ehemalige Ratsherr wurde 87 Jahre alt. In der Gemeinde Rommerskirchen und in Neuss hat er durch sein Engagement viele Spuren hinterlassen.

In Rommerskirchen herrscht Trauer um Jupp Kirberg. Der langjährige Ratsherr, der mehr als 20 Jahre lang das „Gesicht“ von Bündnis 90/Die Grünen in der Gemeinde war, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Dies teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. Die Nachricht wird auch bei vielen Menschen in Neuss Trauer auslösen. Denn Kirberg hat vor allem an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Reuschenberg Spuren hinterlassen. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass es dort über viele Jahre hinweg einen Montessori-„Zweig“ gegeben hat, den er fachlich und engagiert mitentwickelt hat und der bei vielen Eltern und Kindern ausgesprochen beliebt war.

Seit 1998 lebte der gebürtige Düsseldorfer in Ramrath. Die Grünen gab es da schon fast 20 Jahre und seit 1998 waren sie sogar in der Bundesregierung vertreten, doch in der Rommerskirchener Kommunalpolitik herrschte bis 1999 Fehlanzeige. Lange reichte es nicht für eine Kandidatur zur Kommunalwahl. Dies änderte sich mit der Gründung eines Ortsverbands Mitte der 1990-er Jahre und dem Umzug von Jupp Kirberg von Neuss nach Rommerskirchen. 1999 war er dann der erste Grüne im Gemeinderat. Im Neusser Stadtrat in Sachen Oppositionspolitik gestählt, blieb er nur in seiner ersten Wahlperiode Einzelkämpfer, seit der Kommunalwahl 2004 erreichten die Grünen immer Fraktionsstärke.

Kirberg war auch Fahrradbeauftragter der Gemeinde und trug dazu bei, dass Rommerskirchen schon bald nach der Jahrtausendwende vom Land Nordrhein-Westfalen mit dem Prädikat der „fahrradfreundlichen Gemeinde“ ausgezeichnet wurde. Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr lagen Kirberg ebenso am Herzen wie mehr Grün in der Gemeinde. Im Partnerschaftskomitee Mouilleron-le-Captif war er aktiv, im Gospelchor „Roki Voices“ und in einer Neusser Theatergruppe und als Vorsitzender im dortigen Montessori-Verein.

Vorstandsmitglied der örtlichen Grünen war Jupp Kirberg 2020 zwar noch, doch für den Rommerskirchener Rat trat er nach vier Wahlperioden nicht mehr an.

(ssc/schum)