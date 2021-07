Politik in Rommerskirchen : Grüne und UWG wollen „Ratssaal-TV“ für Bürger

Rommerskirchen Die Verwaltung im Rommerskirchener Rathaus hält dies grundsätzlich mit einigem Aufwand für möglich, weist aber auch auf einige Gefahren hin.

Die Corona-Pandemie hatte in Rommerskirchen auch etwas Gutes: In ihr ist klar geworden, dass politische Sitzungen grundsätzlich auch online möglich sind. Die örtlichen Grünen und Ulrike Sprenger von der UWG wünschen sich, dass Live-Übertragungen aus den Zusammenkünften der politischen Gremien zur Normalität werden sollen. Sie beantragen, „zukünftig bei allen Ratssitzungen und Sitzungen der Fachausschüsse im oder aus dem Ratssaal standardmäßig auch die Möglichkeit einer Videokonferenz für den öffentlichen Teil anzubieten“. So könne es Gästen, Referenten, Pressevertretern und nicht an der Abstimmung teilnehmenden Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern und Einwohnern ermöglicht werden, an einer Sitzung teilzunehmen, ohne persönlich anwesend zu sein.