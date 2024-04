Natur in Dormagen Grüne und UWG verteidigen den Feldhamster

Die Grünen und UWG-Ratsvertreterin Ulrike Sprenger wollen dies so nicht stehen lassen. Für die Ratssitzung am Donnerstag (18 Uhr, Ratssaal) haben sie einen gemeinsamen Antrag gestellt, in dem sie sich für die Hamster stark machen. Dort heißt es unter anderem: „In jüngerer Zeit konnten wir in Gremiensitzungen und in medialen Veröffentlichungen vermehrt verzerrende Aussagen von einzelnen Ratsmitgliedern sowie insbesondere des Bürgermeisters zum Feldhamster hören und lesen. Die Population von Feldhamstern wird seit einigen Jahren in und um Rommerskirchen (...) neu aufgebaut. Ähnlich wie schon bei Insekten wird aber die Notwendigkeit und Bedeutung von Hamstern in einem stabilen Ökosystem nur zu gern unterbewertet oder gar mit einem Augenzwinkern ins Lächerliche gezogen.“