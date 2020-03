Bauen in Rommerskirchen : Grüne setzen sich für Mini-Häuser ein

Rommerskirchen Mit den „Tiny Houses“ soll auf wenig Fläche neuer Wohnraum geschaffen werden.

Neuer Wohnraum wird eigentlich überall benötigt – vor allem von Menschen ohne dicken Geldbeutel. Die Grünen in Rommerskirchen tragen dem mit einer Idee Rechnung, die sie jetzt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates präsentierten. Norbert Wrobel, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hatte dort einen Prüfauftrag an die Verwaltung vorgelegt, in dem es um so genannte „Tiny Houses“ ging. Dabei handelt es sich um sehr kleine (tiny=winzig) und preiswerte Häuser, die wenig Grundfläche haben und folglich auch nur wenig Baufläche benötigen. Die Tiny Houses gibt es sogar in einer mobilen Variante. Wrobel möchte wissen, „ob solche Projekte in der Gemeinde Rommerskirchen zugelassen werden und ob es passende Grundstücke für ein solches Vorhaben gibt“. Die anderen Ratsmitglieder begrüßten seinen Vorstoß und votierten unisono ebenfalls für den Prüfauftrag.