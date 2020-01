Parteien in Rommerskirchen : Grüne wählen erstmals eine Doppelspitze

Parteien in Rommerskirchen

Rommerskirchen Nikolas Uerlings und Regina Küpper wollen nun weitere Gespräche mit Bürgermeister Martin Mertens führen.

Der 1995 gegründete Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat erstmals eine „Doppelspitze“. Nikolas Uerlings und Regina Küpper sollen die Partei künftig gemeinsam führen. Hierfür sprachen sich die Mitglieder bei einem Treffen in der Gaststätte Haus Schlömer aus. Formell wählten sie Uerlings zum Vorsitzenden und Küpper zur Stellvertreterin, doch soll dies demnächst durch eine diesmal noch nicht mögliche Satzungsänderung „begradigt“ werden. Die neue Doppelspitze tritt die Nachfolge von Andreas Holler an, der knapp anderthalb Jahre lang Vorsitzender war. „Berufliche und private Gründe lassen mir nicht die Zeit, die für den Vorsitz nötig wäre“, begründete Holler seinen Rückzug. Bereits im dritten Quartal 2019 hatte er daher um Freistellung von seinen Aufgaben gebeten. Seither nahm Regina Küpper seine Aufgaben wahr. Als Beisitzer wird Holler weiterhin dem Vorstand angehören. Um die Finanzen der Grünen kümmert sich weiterhin Marle Lucks. Schriftführer bleibt Norbert Wrobel. Neben Andreas Holler komplettieren Katharina Janetta, Michael Küpper und Fraktionschef Jupp Kirberg die Führungsriege.

Der neue Parteichef Nikolas Uerlings gehört den Grünen seit Anfang 2019 an, sympathisiert aber schon länger mit der Partei. Ihm ist an „einer grünen, ökologischen Politik“ gelegen, „die realitätsbezogen ist“, sagt der 32-Jährige. Uerlings wohnt in Nettesheim und ist beruflich als Mitarbeiter im Privatkundendialog der Schufa tätig. Regina Küpper aus Vanikum ist bereits seit 2001 bei den Grünen aktiv und war seit 2017 stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands.