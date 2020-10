Politik in Rommerskirchen : Grüne fordern neuen Ausschuss zu Strukturwandel und Entwicklung

Politik in Rommerskirchen

Grünen-Fraktionschef Norbert Wrobel will ein neues Gremium. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Vor dem offiziellen Start in die neue Legislaturperiode haben sich die Rommerskirchener Grünen Gedanken über die Ratsgremien und deren Zuständigkeiten gemacht.

Die nach der Kommunalwahl frisch gestärkten Rommerskirchener Grünen haben sich in ihrer jüngsten Fraktionssitzung Gedanken über die Bildung von Ausschüssen für den neuen Rat gemacht. Ein Ergebnis: Sie setzen sich für die Bildung eines neuen Ausschusses ein, der sich gezielt mit Strukturwandel und Gemeindeentwicklung beschäftigen soll.

„Angesichts der enormen Herausforderungen der Zukunft ist ein Ausschuss für Strukturwandel und Gemeindeentwicklung unbedingt erforderlich“, urteilt das Grünen-Ratsmitglied Gunnar Dykstra und ergänzt: „Strukturwandel ist ein so wichtiges Thema in unserer Gemeinde, dass sich ein Ausschuss exklusiv mit diesem Thema befassen muss.“

Es ist nicht die einzige Neuerung, die sich die Partei bei der Organisation der politischen Arbeit in der neuen Ratsperiode vorstellen kann und für die sie sich einsetzen will. Fraktionsvorsitzender Norbert Wrobel erklärt, dass sie grundsätzlich der Vorstellung des letzten Rates folgen, allerdings sind die Grünen der Meinung, dass das Thema Mobilität im Ausschuss für Natur, Umwelt und nachhaltige Kontrolle fehl am Platz ist. „Mobilität ist nach Einschätzung der Grünen besser im Ausschuss für Bau, Planung, Verkehr und Mobilität eingeordnet“, berichtet Wrobel.