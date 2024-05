Der Bürgerverein lud ein Dudelsack-Spieler und andere Originale beim Dorffest in Sinsteden

Am Sonntag schlug Angelika Schmidt am Ehrenmal nachdenkliche Töne an: An dem Denkmal für die Sinstedener, die in den beiden Weltkriegen gefallen sind, erklärte sie mit Bezug auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Überfall der Hamas auf friedlich feiernde junge Leute: „Unser Lebensgefühl ist in eine Schräglage geraten.“