Umweltfrevel in Rommerskirchen Große Ladung Reifen auf Feldweg entsorgt

Dreiste Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur offenbarten bislang unbekannte Täter jetzt in Butzheim. Wie die Gemeinde mitteilt, hat ein Bürger an der Feldstraße, weit im Butzheimer Bruch und nahe am Golfplatz Velderhof, gut hundert Autoreifen gefunden, die dort illegal abgeladen worden sind. In wenigen Wochen findet in der Gemeinde wieder der Frühjahrsputz unter dem Namen „Fit für den Frühling“ statt der Umweltfrevel ist ein unerfreulicher Vorgeschmack für den Bauhof auf das, was beim Saubermachen möglicherweise noch alles gefunden wird.