Verkehr in Rommerskirchen Grevenbroicher Straße in Sinsteden wird zurückgebaut

Seit Oktober 2019 ist es bedeutend ruhiger geworden im Rommerskirchener Ortsteil Sinsteden. Mit Inbetriebnahme der Umgehungsstraße B 59n sind die Einwohner erheblich von Verkehrslärm entlastet worden. Die alte Ortsdurchfahrtsstraße ist inzwischen auf einer Länge von 1,357 Kilometern mit dem Tage der Verkehrsfreigabe zur Gemeindestraße in die Baulast der Gemeinde Rommerskirchen übergegangen. Und der Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der B59 hatte auch den Rückbau und die Rekultivierung dieser Ortsdurchfahrt (Grevenbroicher Straße) in dem genannten Abschnitt vorgesehen. Wenn am Donnerstagabend (18 Uhr, Ratssaal) der Rommerskirchener Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität tagt, liegt den Politikern auch ein Informationspapier der Verwaltung vor, in der die Pläne dargestellt werden.