Bestattungskultur in Rommerskirchen : Grabfeld für totgeborene Kinder ist angelegt

Rommerskirchen Es befindet sich auf dem Friedhof „Am Teebaum“, dem größten im Rommerskirchener Gemeindegebiet. Auch Eltern aus Nachbarstädten sollen dort ihre totgeborenen Kinder beisetzen können.

In anderen Städten und Gemeinden gibt es Ähnliches bereits, für Rommerskirchen ist es etwas Neues: Auf dem Friedhof „Am Teebaum“ ist ein Grabfeld für sogenannte Sternenkinder entstanden, also für Kinder, die tot geboren wurden. Mit der Realisierung dieses Projekts hat die Gemeinde eine Idee des Vereins „Stille Geburten“ aufgegriffen, mit der dieser sich vor etwas mehr als einem Jahr an Bürgermeister Martin Mertens gewandt hatte. Mertens war im September 2016 Schirmherr bei der Gründung des Vereins „Stille Geburten“ in der Alten Schule in Sinsteden gewesen. Seither hat er mehrfach die für die Betroffenen emotional sehr bedeutsame Tätigkeit des Vereins unter Vorsitz von Petra Friese gewürdigt. Für Paare ist der Verlust eines Kindes eine große Belastung. Grabfelder für Sternenkinder bieten einen Ort zum Trauern an. Der Verein gibt sowohl praktische als auch therapeutische Hilfen.