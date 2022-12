Wegen Streit um Grundsteuer Gless legt Fraktionsvorsitz der SPD in Rommerskirchen nieder

Das Szenario, mit dieser Haltung in die jetzt anstehenden fraktionsinternen Beratungen für den Haushalt 2023 gehen zu müssen und am Ende auch noch im Gemeinderat als Fraktionschef die obligatorische Haushaltsrede halten zu müssen – das missfiel Gles eindeutig. „Mit meiner konträren Position in dieser Debatte geht dies nicht. Daher habe ich mich entschlossen, mit Wirkung zum 31. Dezember vorgezogen vom Amt des Fraktionsvorsitzenden zurückzutreten.“ Gless, der seit über 23 Jahren im Gemeinderat und in der Partei arbeitet, kündigte unserer Redaktion gegenüber an, dem Haushalt nicht zustimmen zu wollen. Das verträgt sich dann nicht mit seiner herausgehobenen Position.