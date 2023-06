Gleisbauarbeiten in Rommerskirchen Lärmbelästigungen in der Nacht zu Mittwoch möglich

Wie schon am vergangenen Wochenende sind auch in der kommenden Nacht vom 13. auf den 14. Juni Arbeiten an den Bahngleisen dringend nötig. So muss nach Auskunft der DB Netz wegen eines Schienenfehlers an der Weiche 13 unmittelbar gegenüber dem Blumenweg eine Zungenvorrichtung gewechselt werden.