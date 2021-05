Neustrukturierung der Verwaltung in Rommerskirchen : Gleichstellungsbeauftragte leitet auch das Kulturamt

Rommerskirchen Bürgermeister Martin Mertens hat Nicole Musiol in Rahmen eines neuen Verwaltungszuschnitts weitere Zuständigkeiten übertragen. Welche Aufgaben die 52-Jährige nun erwarten.

Ihren ersten Arbeitstag in Rommerskirchen hatte Nicole Musiol am 1. April 2003 – als Leiterin des Bürgermeisterbüros sowie als Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde. Seit 18 Jahren ist die 52-Jährige nun in diesen beiden Positionen tätig. Nun hat ihr Bürgermeister Martin Mertens noch weitere Aufgabengebiete übertragen. Auch die Untere Denkmalbehörde, das Archiv, das Ehrenamt und die Städte- beziehungsweise Gemeindepartnerschaften zählen jetzt zu ihren Zuständigkeitsbereichen. Genauso wie das Kulturamt.

Grund für die Übertragung ist eine Neustrukturierung der Verwaltung, weil in den vergangenen beiden Jahren sowie in diesem Jahr einige langjährige Führungskräfte in Pension gegangen sind. Dazu zählen zum Beispiel die beiden Dezernenten Hermann Schnitzer (zum 31. März in den Ruhestand gegangen) und Elmar Gasten – als Dezernent bis zum 13. September 2020 für Schule, Kinder und Jugend sowie außerdem für Kultur- und Denkmalpflege, Volkshochschule, Archiv, Ehrenamt und Pressearbeit zuständig. Ihre Zuständigkeiten wurden nun an andere Mitarbeitende der Gemeinde verteilt. Darunter auch an Musiol.