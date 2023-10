Historisches aus Rommerskirchen Gisela Schäfer veröffentlicht neues Buch

Geschrieben hat Gisela Schäfer schon immer gern, verstärkt widmen konnte sich die frühere Volks- und Grundschullehrerin, die nach dem Abitur am Gymnasium Marienberg im Jahr 1955 und dem Pädagogikstudium in Köln 35 Jahre lang in Dormagen als Lehrerin tätig war, diesem Hobby indes erst nach ihrer Pensionierung. Nach dem Buch „Burgen und Schlösser im Rhein-Kreis Neuss“, in dem auch Rommerskirchen eine Rolle spielt, ist nun das Buch „Alte Höfe im Südosten des Rhein-Kreises Neuss“ erschienen, in dem Rommerskirchen noch eine größere Rolle einnimmt. Alleine 20 Höfe auf Rommerskirchener Gemeindegebiet werden dort beschrieben. Dass es so viele Höfe in der Gemeinde gebe, liege an der Qualität des Bodens. „In Rommerskirchen gibt es sehr fruchtbare Lößböden, die viele andere umliegende Städte nicht haben“, erklärt sie. In Dormagen zum Beispiel seien die Böden viel sandhaltiger.